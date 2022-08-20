2022/08/20 | 00:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yOAltYK1b60

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة مع أحمد العذاري | الضيف احمد الخفاجي - محافظ ذي قار السابق) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حقائق مغيبة مع أحمد العذاري | الضيف احمد الخفاجي - محافظ ذي قار السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).