مطلوب في جريمة سبايكر.. لبنان يعلن القبض على حفيد سبعاوي الحسن

2022/08/20 | 00:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللواء عباس إبراهيم، اليوم

الجمعة، أنّ "المديرية العامة للأمن

العام اللبناني تمكّنت من توقيف

المطلوب للقضاء العراقي عبد الله ياسر

سبعاوي الحسن (حفيد سبعاوي شقيق صدّام

حسين) المتهم بجريمة سبايكر

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