نزاع عشائري طاحن في تكريت.. قوة أمنية كبيرة تتدخل

2022/08/20 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع نزاع عشائري طاحن أوقع ضحايا ومصابين في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى تدخل قوة كبيرة بقيادة قائد شرطة المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في حي الجمعية بمدينة تكريت أوقع ضحيتين وأربعة مصابين"، مبيناً أن "الضحايا يعمل منتسباً في قوات الرد السريع".وأشار إلى "تدخل عشائري وأمني لحل الأزمة قبل تفاقمها"، لافتاً إلى أن "قائد شرطة صلاح الدين على رأس قوة أمنية كبيرة طوق مكان الحادث في مدينة تكريت".

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