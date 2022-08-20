"حماس" تعلن موقفها من إعادة تبادل السفراء بين تركيا وإسرائيل

2022/08/20 | 00:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت حركة "حماس"، يوم الجمعة، صحة بيان تتداوله بعض المواقع الإخبارية يزعم "تأييد" الحركة لتبادل السفراء بين تركيا وإسرائيل، ووصفت حماس البيان بـ"المزعوم والمفبرك".

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