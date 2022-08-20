خبير قانوني: الإعدام للوزير الذي يحنث باليمين ويعرّض أمن العراق واستقراره للخطر

2022/08/20 | 01:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أجاب الخبير القانوني العراقي علي التميمي، الجمعة، على سؤال المسلة عن عقوبة الوزير الذي...

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