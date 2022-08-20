2022/08/20 | 01:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصيب ضابط برتبة عقيد شقيق المنتسب المقتول في النزاع العشائري التي حدث في تكريت.وذكر المصدر لايرث نيوز، “لاحق لحادث تكريت، اصابة ضابط برتبة عقيد منسوب للرد السريع وهو شقيق المنتسب المقتول نتيجة النزاع العشائري في تكريت”.واضاف “علما ان الشهيد والمصاب بالاستراحة وليس اثناء الواجب”.وافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل منتسب […]

ظهرت المقالة بعد مقتل اخيه..



اصابة ضابط برتبة عقيد في نزاع تكريت أولاً على ايرث نيوز.

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