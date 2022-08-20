الشيوعي: البرلمان لا يمثل سوى 10% من مواطني العراق وعلى القوى السياسية حله

2022/08/20 | 01:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد الحزب الشيوعي العراقي، الجمعة، ان الحل الامثل للازمة السياسية في البلاد تبني حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان البرلمان الحالي لا يمثل سوى 10% من مواطني العراق.

وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب رائد فهمي ف حديث لـ (بغداد اليوم ) "اننا نأمل بالتوجه لحل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة كونها الطريق لحل الازمة "، مؤكدا ان "العراق يمر في أزمة عميقة دون التعاطي مع المشكلة بواقعية".

واضاف فهمي ان " البرلمان الحالي لايمثل 10 % من الشعب وعليه فأن التظاهرات التي خرجت سابقا أرادت التغيير وإعلاننا السابق بمقاطعة هذه الانتخابات كانت لعدم توفر الشروط التي تجعل في البلد تغيير" .

وتابع ان "توجه التيار الصدري لحكومة الاغلبية كان امر إيجابي لكنه جوبه بالرفض من الإطار وعزز ذلك قرار المحكمة الاتحادية حول الجلسة التي يمرر بها رئيس الجمهورية وان تكون بثلثي أعضاء المجلس ما زاد الأمر تعقيدا "، مبينا ان "الحل يكمن بانتخابات مبكرة وحل البرلمان وعلى البرلمان التهيئة ببعض الخطوات والقوانين التي تهيأ للانتخابات".

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