شاهد بالفيديو.. إلى ماذا تخطط السعودية في العراق وما دخل البارزاني والعامري بذلك؟

2022/08/20 | 01:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cmEOcgDfGRA

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