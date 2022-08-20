2022/08/20 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشامي: هناك عمليات تهريب واضحة تخص العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ieEacEcCTQE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشامي: هناك عمليات تهريب واضحة تخص العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشامي: هناك عمليات تهريب واضحة تخص العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).