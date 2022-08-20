أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.. وزيلينسكي يعلق

2022/08/20 | 02:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الجمعة، أنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير.

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