2022/08/20 | 02:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _Sb0-2ytOuI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غازي اللامي: يجب أن يكون هنالك جهة ضامنة لكل الاتفاقيات بين الإطار والتيار حتى تتحمل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غازي اللامي: يجب أن يكون هنالك جهة ضامنة لكل الاتفاقيات بين الإطار والتيار حتى تتحمل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).