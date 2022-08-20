تشيلسي يستهدف ماجواير لتعزيز صفوفه

2022/08/20 | 02:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيبدو أن تشيلسي لم يكتف بالتعاقد مع المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، هذا الصيف، حيث ينوي التحرك لضم لاعب مانشستر يونايتد، هاري ماجواير، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النادي اللندني بصدد التقدم بعرض لماجواير، في حال فشله في التعاقد مع ويسلي فوفانا من ليستر سيتي، وهو الأمر الذي بات صعبا.وينوي تشيلسي استغلال رغبة مان يونايتد، في التعاقد مع الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لإدخال ماجواير ضمن صفقة تبادلية.يأتي ذلك في ظل تقارير، تفيد باحتمال استبعاد المدرب الهولندي، إيريك تين هاج، لقائد الشياطين الحمر من التشكيلة الأساسية أمام ليفربول، ضمن الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.ويتلقى ماجواير انتقادات مستمرة في الفترة الأخيرة، بداعي تراجع مستواه وارتكابه العديد من الأخطاء الدفاعية.

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