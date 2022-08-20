بعد الزيارة السرية.. الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى إسبانيا

2022/08/20 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت إسبانيا هذا الأربعاء مرة أخرى مشتريات الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب غاز مدغاز، وفقا للمعطيات اليومية لإيناغاس، بعد خمسة أيام فقط من الرحلة السرية التي قامت بها الحكومة إلى الجزائر العاصمة يوم الجمعة الماضي.

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