الإليزيه والكرملين يوضحان مادار بين بوتين وماكرون بشأن محطة زابوريجيا النووية

2022/08/20 | 03:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في قصر الإليزيه، يوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا التي تحتلها قوات روسية.

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