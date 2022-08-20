2022/08/20 | 03:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – الزمان أدّى الآلاف من مناصري التيار الصدري صلاة الجمعة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد، فيما يواصلون اعتصامهم منذ ثلاثة أسابيع للضغط على خصومهم السياسيين، على وقع أزمة سياسية خانقة. وفي خطبة الجمعة، أعرب الخطيب مهند الموسوي المقرب من الصدر عن رفض الحوار.
وقال إن «الحوارات السياسية التي تعقدونها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب صدري:لا نقيم وزنا لحوارات تقام لمصالح حزبية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال إن «الحوارات السياسية التي تعقدونها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب صدري:لا نقيم وزنا لحوارات تقام لمصالح حزبية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب صدري:لا نقيم وزنا لحوارات تقام لمصالح حزبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).