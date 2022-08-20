خطيب صدري:لا نقيم وزنا لحوارات تقام لمصالح حزبية

2022/08/20 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ أدّى‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مناصري‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬فيما‭ ‬يواصلون‭ ‬اعتصامهم‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬خصومهم‭ ‬السياسيين،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أزمة‭ ‬سياسية‭ ‬خانقة‭.‬‮ ‬ وفي‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة،‭ ‬أعرب‭ ‬الخطيب‭ ‬مهند‭ ‬الموسوي‭ ‬المقرب‭ ‬من‭ ‬الصدر‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬الحوار‭.‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحوارات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تعقدونها‭ […]

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