الصدر يتبرأ من تصريحات الحسيني

2022/08/20 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف‭ -‬الزمان‭ ‬رد‭ ‬المعمم‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬الحسيني،‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬مكتب‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬مواقفه‭ ‬المعلنة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬،‭.‬وقال‭ ‬الحسيني‭ ‬في‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬الفيسبوك،‭ ‬“الجميع‭ ‬يعلم‭ ‬انا‭ ‬اتكلم‭ ‬بصفتي‭ ‬الشخصية‭ ‬و‭ ‬لم‭ ‬اتكلم‭ ‬بعنوان‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬العراقي‭ ‬المجاهد‭ ‬لذا‭ ‬اقتضى‭ ‬التنويه”‭.‬ وأعلن‭ ‬المكتب‭ ‬الخاص‭ ‬لزعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الجمعة،‭ ‬موقفاً‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ […]

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