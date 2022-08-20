19 قتيلاً مدنياً جراء تصعيد بالقصف في سوريا

2022/08/20 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباب‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬قتل‭ ‬19‭ ‬شخصاً‭ ‬منذ‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬جراء‭ ‬تصعيد‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬هم‭ ‬15‭ ‬مدنيا‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأربع‭ ‬فتيات‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬تركية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬ وتشهد‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬توتراً‭ ‬على‭ […]

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