الأمن اللبناني يعلن اعتقال حفيد أخي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

2022/08/20 | 03:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات اللبنانية توقيف عبد الله ياسر سبعاوي حفيد أخي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكونه مطلوبا على خلفية ما تعرف بمجزرة سبايكر في تكريت عام 2014.

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