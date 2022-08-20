حالة العراق بعد الاحتلال البريطاني والاحتلال الامريكي

2022/08/20 | 06:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ادهم ابراهيم نحن لسنا في معرض ترجيح الاحتلال البريطاني على الاحتلال الامريكي للعراق او العكس .حيث ان الاهداف الاستعمارية لكلا الدولتين واحدة .انما نستعرض الانموذجين عند احتلالهما للعراق...أكمل القراءة ←

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