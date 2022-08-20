الرد على مخرجات اجتماع ما يعرف (بالقوى السياسية)

2022/08/20 | 06:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي آل سيد عكلة الموسوي قيل ان شر البلية ما يضحك وان شر البلية هو ان يجتمع الذين ظلموا وسرقوا الشعب العراقي وتسلطوا عليه رغم اعترافاتهم المتكررة بالفشل وبالتبعية طيلة...أكمل القراءة ←

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