عذراً صدام حسين .. لقد كنت على حق (10) أيرضيك إن ( الفرارية ) يحكمون بلاد الرافدين

2022/08/20 | 06:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خالد حمزة الحمداني ( الفرارية ) لمن لا يعرف معنى هذه المفردة من الجيل الجديد ..مفردة استعملت أيام حرب ألثمان سنوات مع إيران تعني الجنود الهاربين من الخدمة...أكمل القراءة ←

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