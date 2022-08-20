بالمزاد.. عائلة نيوزيلندية تكتشف رفات طفلين في حقائب سلع مهجورة

2022/08/20 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تتخيل عائلة نيوزلاندية أن محتوى حقيبة اقتنتها عبر الإنترنت في المزاد العلني ستتحول إلى قضية لمأساة إنسانية تستدعي الشرطة للتحقيق.

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