السعودية.. تفاعل على

2022/08/20 | 07:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للسعودية، رجوة آل سيف، خلال جاهة خطوبة ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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