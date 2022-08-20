في ثالث أسبوع بأغسطس.. 4 بورصات عربية تسبح عكس تيار التراجعات العالمية

2022/08/20 | 07:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: ارتفعت 4 بورصات عربية بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري مخالفا للتراجعات التي تعرضت لها أغلب الأسواق العالمية وأسعار النفط تزامناً مع مكاسب الدولار ومخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.وبنهاية تعاملات الأسبوع …

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