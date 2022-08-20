السعودية.. الأمطار والسيول تغرق حافلتين والسلطات تتدخل وتنشر صور الإنقاذ

2022/08/20 | 07:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها بإغراق حافلتين في المدينة المنورة غرب السعودية.

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