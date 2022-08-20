2022/08/20 | 08:04 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شُح المياه يُلحق الضرر باكثر من 3 الاف مربٍ للجاموس وصياد للاسماك في الجبايش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/20 | 08:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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