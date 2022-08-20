مسؤول روسي: يمكن التوافق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال

2022/08/20 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران "في الأيام المقبلة".

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