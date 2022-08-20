مصرف حكومي يحدد الفئات المشمولة بقرض شراء دار سكن

2022/08/20 | 08:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقروض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن وبفائدة ٤ بالمئة.

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