وفد أمني كبير يصل الحدود العراقية السورية (صور)

2022/08/20 | 09:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ امنأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن وصول وفد امني كبير للاطلاع على تامين الحدود العراقية السورية.

وقال القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وفدا امنيا ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري، وقائد قوات الحدود، بالاضافة الى عدد من القيادات الامنية وصلوا الى الحدود العراقية السورية".

وأضافت، ان "الزيارة جائت للالاطع على تامين الحدود العراقية مع الجانب السوري".

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