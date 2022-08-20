مدرب بايرن ميونخ يعدد أسباب رفض التعاقد مع رونالدو

2022/08/20 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جوليان ناغلسمان، عن الأسباب التي تمنع ناديه من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول انتقال رونالدو (37 عاما) إلى صفوف أحد عملاقي الدوري الألماني، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، وهو ما نفاه مسؤولي الناديين مرارا.

ورد ناغلسمان خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الجمعة، على سؤال حول رأيه في احتمالية انتقال رونالدو إلى دورتموند، قائلا: "بكل أمانة، لست مهتما بذهابه إلى هناك، كما أنه يرتبط بعقد مع المان يونايتد".

وأثنى المدرب الألماني الشاب على رونالدو، قائلا: "إنه لاعب عظيم واعتاد تسجيل الأهداف بغزارة، وأعتقد أنه سيواصل فعل ذلك".

وعلل ناغلسمان أسباب عدم تحرك بايرن ميونخ نحو رونالدو بقوله: "لم يعد كريستيانو بعمر صغير، كما أنه يحصل على أموال طائلة، ولا أتصور أن تتمكن أندية البوندسليغا من تحمل راتبه السنوي".

وأشار مدرب الفريق البافاري إلى أن "كل ناد يعلم أنه لاعب رائع حقا ويسجل الكثير من الأهداف، ويبيع الكثير من القمصان".

وأضاف: "لكنه يجلب لك في الوقت ذاته المزيد من الضغط، وعليكم التوجه بالسؤال لوكيله خورخي مينديز، فهو لديه الكثير عن ذلك".

يذكر أن جوليان ناغلسمان (35 عاما) سبق له وهو يتولى تدريب لايبزيغ الألماني، الاعتراف برغبته في تدريب كريستيانو رونالدو يوما ما.

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