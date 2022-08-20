الرافدين يقرر شمول 3 فئات بقرض شراء دار سكن

2022/08/20 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، شمول 3 فئات بقرض شراء دار سكن.

وذكر بيان للمصرف تلفته (بغداد اليوم)، أن "مصرف الرافدين قرر شمول الموظفين والمتقاعدين والمواطنين بقروض 150 مليون لشراء دار سكن وبفائدة 4 بالمئة".

ودعا المصرف، "الزبائن لمراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج معاملات القرض واستكمال انجازها لاستلام مبلغ القرض".

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