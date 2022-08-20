نفط خام البصرة الثقيل يتكبد خسارة سعرية الاسبوع الماضي

2022/08/20 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة سعرية الأسبوع الماضي، لتلحق بخسائر الاسعار لخام برنت والامريكي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.96 دولار ليصل الى 91.09 دولاراً، الا انه سجل خسارة اسبوعية بلغت 2.51 دولارا، بما يعادل 2.68%.

فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 27 سنتا ليصل الى 90.77 دولاراً للبرميل، الا انه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.32 دولار أو ما يعادل 1.43%.

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط مع انخفاض المخزونات النفطية الامريكية يقابلها توقع زيادة المعروض مع امكانية احياء الاتفاق النووي الايراني الامريكي.

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