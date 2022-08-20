مصدر: إيران تتخلى عن

2022/08/20 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لشبكة "سي أن أن"، الجمعة، إن إيران تخلت رسميا عن "الخط الأحمر"، الذي يعتبر مطلبا رئيسيا وكان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

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