الرافدين يحدّد الفئات المشمولة بقرض شراء دار سكنية

2022/08/20 | 09:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، الفئات المشمولة بقرض شراء دار سكنية.

وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "المصرف قرر شمول الموظفين والمتقاعدين والمواطنين بقروض الى 150 مليون دينار لشراء دار سكنية وبفائدة 4 بالمئة".

ودعا المصرف "المشمولين إلى مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج معاملات القرض واستكمال انجازها لاستلام مبلغ القرض".

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