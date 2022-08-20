قرار جديد.. شمول “المواطنين والموظفين والمتقاعدين” بقرض شراء منزل

2022/08/20 | 09:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مصرف “الرافدين” الحكومي، اليوم السبت، شمول “الموظفين والمتقاعدين والمواطنين” بقروض شراء دار سكن.

وفي بيان، ، أوضح المكتب الإعلامي للمصرف، أن القروض تبلغ 150 مليون دينار لشراء دار سكن بفائدة 4 بالمئة.

ودعا المكتب الاعلامي للمصرف، الزبائن لمراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج معاملات القرض واستكمال إنجازها لاستلام مبلغ القرض.

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