2022/08/20 | 09:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TMx_-_kVMrs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجهات الرقابية ومجلس النواب معطل في مراقبة الفساد في الوزارات) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجهات الرقابية ومجلس النواب معطل في مراقبة الفساد في الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).