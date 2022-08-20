2022/08/20 | 09:54 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط بسبب نوم قبطانها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/20 | 09:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط بسبب نوم قبطانها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط بسبب نوم قبطانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).