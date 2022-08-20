’سلاح ولثام ورايات’.. مسلحون يتوعدون بتصفية ثاراتهم بعيدا عن الحكومة في ديالى (فيديو)

2022/08/20 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اظهر مقطع فيديو مقتضب نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى، اليوم السبت، تشكيل فصيل عشائري مسلح في المحافظة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته (بغداد اليوم)، يأتي تشكيل الفصيل لمواجهة نزاعات واشكاليات حدثت في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) .

وتوعد الفصيل، بحسب بيانه في الفيديو، "باتخاذ تدابير اذا لم تتدخل الجهات الحكومية خلال المرحلة القادمة في انهاء الاشكاليات الكبيرة في الناحية".

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