نهاية ’مأساوية’ لحياة طفلين داخل عجلة ’مقفلة’ في واسط

2022/08/20 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بوفاة طفلين اختناقا داخل عجلة متروكة في محافظة واسط.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طفلين بعمر الـ 5 و6 سنوات فارقا الحياة اختناقا داخل عجلة متروكة بمنطقة دومك في الكوت، مركز محافظة واسط".

وأضاف أنه "تم العثور على الطفلين بعد فقدانهما من قبل ذويهم داخل عجلة متروكة لا يمكن فتحها من الداخل"، مبيناً أن "الجهات الأمنية المختصة باشرت بفتح تحقيق بالحادث لكشف ملابساته".

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