"سيكارة" تشعل حريقا بمساحة كبيرة من النخيل في البصرة

2022/08/20 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باندلاع حريق بمساحة كبيرة من النخيل نتيجة رمي "سيكارة" في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عقب سيكارة تسبب باشعال حريق التهم 20 نخلة"، مبينا ان "الدفاع المدني تمكن من انقاذ مساحة 2 دونم من النخيل".

وتابع، ان "فرق الدفاع المدني ابعدت خطر انتشار الحريق إلى الدور السكنية في قضاء القرنة بمحافظة البصرة".

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