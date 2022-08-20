طائرة إثيوبية تتجاوز مدرج الهبوط بسبب نوم قبطانها!

2022/08/20 | 09:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت طائرة إثيوبية استغراب برج المراقبة في أديس أبابا، عندما عبرت بشكل غير متوقع مدرج الهبوط، وأكملت طريقها فوقه، ليتبين لاحقا أن سبب هذا الخطأ هو “النوم”.

وأفاد تقرير لموقع أفييشن هيرالد الإخباري للطيران، أن طيارين استغرقا في النوم وتجاوزا مدرج الهبوط خلال رحلة من السودان إلى إثيوبيا يوم الاثنين.

وذكر التقرير أن الحادثة وقعت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737-800 كانت في طريقها من الخرطوم إلى أديس أبابا، “عندما نام الطياران واستمرت الطائرة في تجاوز مدرج الهبوط”.

وتشير البيانات التي حصل عليها الموقع إلى أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 37000 قدم باستخدام الطيار الآلي، عندما فشلت في الهبوط في مطار أديس أبابا بولي الدولي.

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