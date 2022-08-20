السلطات الصحية في بريطانيا: التوفير من فصل الثلاجة لا يستحق التسمم الغذائي!

2022/08/20 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنه لا ينبغي للناس الاقتصاد في التبريد، أو محاولة توفير المال عن طريق إيقاف تشغيل السخانات.

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