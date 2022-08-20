الصومال.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم على الفندق إلى 12 شخصا

2022/08/20 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ضابط مخابرات لرويترز، السبت، إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في العاصمة الصومالية مقديشو بعد أن هاجم متشددون من حركة الشباب فندقا، مما أدى إلى حصار لا تزال السلطات تحاول إنهاءه.

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