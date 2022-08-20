الرافدين: شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقرض شراء دار سكن

2022/08/20 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قرر مصرف الرافدين شمول الموظفين والمتقاعدين والمواطنين بقروض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن وبفائدة ٤ بالمئة .

وودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان الزبائن لمراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لترويج معاملات القرض واستكمال انجازها لاستلام مبلغ القرض.

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