شاهد الجروح المروعة.. سمكة قرش تعضّ هذه الجدة فيما كانت تسبح مع حفيدها

2022/08/20 | 10:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان أول يوم إجازة على الشاطئ لهذه العائلة مروعًا، ليس بسبب المطر أو حروق الشمس، إنّما بسبب عضة سمكة قرش.سافرت كارين سايتس من ولاية بنسلفانيا إلى ساوث كارولينا لينتهي بها الأمر في المستشفى تُجري عملية جراحية وتحصل على مئات من القطب الجراحية.إليكم ما قالته عن هذا اللقاء المرعب.

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