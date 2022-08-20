تفشي بكتيريا في أميركا بسبب الطعام

2022/08/20 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنها تحقق في تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في أربع ولايات من مصدر غذائي غير معروف مع ذكر تقارير أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم "وينديز".

وأضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن من بين 37 مريضاً، قيل إن 22 شخصا تناولوا شطائر ويندي مع الخس الروماني في ولاية ميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا في الأسبوع السابق لمرضهم.

ولكن المحققين لم يؤكدوا بعد ما إذا كان الخس الروماني هو السبب، وأيضا ما إذا كانت الخضروات المستخدمة في شطائر "وينديز" قد تم تقديمها أو بيعها في منافذ أخرى.

وقالت سلسلة مطاعم البرغر، إنها تتخذ الاحتياطات لسحب شطائر الخس من مطاعمها في المنطقة، علما أنه يوجد في الولايات الأربع ما يقرب من 1100 من أصل 5940 مطعما من مطاعم "وينديز" في الولايات المتحدة.

وتعيش بكتيريا الإشريكية القولونية بشكل طبيعي في أمعاء الأصحاء والحيوانات.

وعلى الرغم من أن العديد من السلالات غير ضارة، فيمكن أن تسبب أنواع معينة تقلصات شديدة في البطن وإسهالا دمويا وقيئا.

المصدر: سكاي نيوز

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