الشرطة الأميركية تفتح تحقيقا بعد العثور على

2022/08/20 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على قطعة من قدم بشرية في نبع حار في "يلوستون"، وفق ما أفاد، الجمعة، المتنزه الوطني الأميركي الذي يحقق في ملابسات الوفاة.

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