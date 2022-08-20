الاغذية العالمي: المجاعة تهدد 22 مليون شخص على الأقل في القرن الإفريقي

2022/08/20 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة ستهدّد بحلول سبتمبر 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الإفريقي، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ […]

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