2022/08/20 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قتل 8 أشخاص على الأقل جراء هجوم شنه متطرفون في “حركة الشباب” على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.وقال المسؤول الأمني محمد عبد القادر اليوم السبت إن: “القوات الأمنية واصلت تحييد الارهابيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 8 مدنيين في هجوم على فندق في الصومال المركز الخبري الوطني.

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