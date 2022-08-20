2022/08/20 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإول مرة بالعراق الموارد تستخدم تقنية تخص المشاريع الاروائية.

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